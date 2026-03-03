Бывшего главу ивановского депздрава обвинили в халатности

СКР обвинил в халатности бывшего директора департамента здравоохранения Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. Имя фигуранта не разглашается.

По информации следствия, чиновник не обеспечил закупку лекарств, медицинских изделий и продуктов лечебного питания в 2024-2025 годах. В частности, он не организовал аукцион на закупку препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Из-за этого в аптеках Иваново и Ивановской области произошли задержки с поставками.

В октябре 2025 года правоохранители задержали заместителя председателя правительства Ивановской области, начальника регионального депздрава Антона Арсеньева. Его обвинили в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. 18 октября чиновника отправили в СИЗО.

Никита Черненко