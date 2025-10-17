Задержан зампред правительства Ивановской области Антон Арсеньев

Правоохранительные органы задержали заместителя председателя правительства Ивановской области Антона Арсеньева. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. Подробности дела неизвестны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Арсеньев

Фото: Правительство Ивановской области Антон Арсеньев

Фото: Правительство Ивановской области

По данным Telegram-канала Baza, чиновника задержали сегодня утром. Предварительно, его подозревают во взяточничестве.

Господин Арсеньев вступил в должность зампреда правительства в апреле 2025 года. Он также является начальником департамента здравоохранения региона. Ранее чиновник работал заведующим отделением в больнице и заместителем главврача по медицинской части клиники «РЖД-медицина».

Никита Черненко