В Ивановской области арестовали зампреда правительства региона

Октябрьский районный суд Иваново на два месяца арестовал директора департамента здравоохранения Ивановской области — зампреда правительства региона Антона Арсеньева. Его обвиняют превышении должностных полномочий. Об аресте сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области.

Фото: Ивановский областной суд

Фото: Ивановский областной суд

Следствие полагает, что на преступление чиновник пошел из корыстной или иной заинтересованности, его действия повлекли тяжкие последствия. Господину Арсеньеву грозит десять лет лишения свободы.

Антону Арсеньеву 43 года, сообщается о нем на сайте правительства. Он окончил Ивановскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». До того, как прийти в администрацию, работал в городской больнице — прошел путь от участкового врача-терапевта до заведующего терапевтическим отделением стационара. Пост в правительстве он занял в апреле прошлого года. За «профессионализм и активную деятельность» награжден благодарностями Уполномоченного по правам человека РФ и Госдумы.