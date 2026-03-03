Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Кипр раскритиковал власти Британии после удара иранского дрона в Акротири

Правительство Кипра подвергло критике действия властей Великобритании после того, как иранский БПЛА нанес удар по британской военной базе, расположенной в окрестностях кипрского города Акротири. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на высокопоставленных кипрских чиновников.

Заявив о недовольстве правительства Кипра, его представитель Константинос Летимбиотис дал понять, что после инцидента его правительство может пересмотреть условия использования базы в Акротири британскими ВВС.

По информации газеты, атака была совершена иранским беспилотником «Шахед», который, скорее всего, был запущен из Ливана проиранской группировкой «Хезболла».

За несколько часов до атаки премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что разрешил США использовать британские военные базы на Ближнем Востоке. По его словам, это должно стать ответом на иранские удары по союзникам Лондона.

Евгений Хвостик

