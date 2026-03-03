Цифровой комфорт для гостей: «Ростелеком» поддержал отраслевой диалог отельеров Сочи

«Ростелеком» выступил партнером круглого стола ассоциации отельеров АМОС, который состоялся в Сочи и был посвящен развитию курортной отрасли юга России.

Мероприятие объединило представителей отелей и здравниц, органов власти и профессиональных ассоциаций. Участники обсудили актуальные вопросы индустрии и подготовку к летнему туристическому сезону 2026 года.

На площадке выступили 25 спикеров, которые подняли ключевые вопросы функционирования гостиничной и курортной сферы, а также обсудили экономические факторы, влияющие на отрасль. Главными темами дискуссии стали доступность цен, качество и наполнение услуг, их соответствие потребностям гостей. Эксперты сформулировали основные сложности для рынка гостиничных услуг: в сезоне 2026 года наблюдается снижение покупательной способности населения, растут цены на авиа- и ж/д билеты, возникают трудности с привлечением квалифицированного персонала.

«Ростелеком» как технологический партнер отрасли представил на круглом столе свои цифровые решения, позволяющие создавать цифровую инфраструктуру, необходимую для повышения комфорта гостей и эффективности бизнес-процессов отелей: Wi-Fi на базе оптического интернета и систему управления для гостиниц «Цифровой отель».

Алексей Коновалов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Юге: «Сегодня гостиничный бизнес сталкивается с множеством вызовов — от растущих издержек до повышенных требований гостей. Цифровизация позволяет решать эти задачи комплексно. "Ростелеком" делает акцент на отечественных технологиях, чтобы помочь отельерам повысить конкурентоспособность и адаптироваться к новым реалиям. Базовой потребностью любого гостиничного бизнеса и гостей является качественная Wi-Fi-связь на объекте размещения. Не менее важную роль играет автоматизация рутинных задач. Наш облачный сервис “Цифровой отель" оптимизирует процессы, управляет данными и позволяет экономить ресурсы. В целом, решения "Ростелекома" уже стали частью стратегии развития курортных регионов России и обеспечивают высокий уровень сервиса и устойчивость бизнеса в переходных экономических условиях».

Дмитрий Богданов, председатель экспертного совета ассоциации отельеров АМОС: «Несмотря на финансовые и рыночные сложности, растет требовательность со стороны гостей. Туристам важны скорость заселения, качество сна, уровень акустического комфорта, наличие развлечений и оздоровительных процедур. Кроме того, без быстрого интернета и качественного покрытия Wi-Fi современный отель заработать денег уже просто не может. Отель — это сложная система, где все пронизано цифровыми решениями. От регистрации и планирования до уборки и безопасности. Технологии обеспечивают и функционирование бизнес-алгоритмов, и отдых или удаленную работу гостей. Поэтому очень важно, чтобы представители отрасли имели возможность обсудить и найти решения для своих задач».

Подробнее тему ИТ-инноваций представители гостиничной индустрии обсудили в рамках бизнес-завтрака «Ростелекома», который состоялся в Сочи на следующий день после круглого стола АМОС. Эксперты компании представили участникам облачный сервис «Цифровой отель», решения для гостиничного ТВ и другие цифровые услуги компании.

