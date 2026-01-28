Обвиняемым в хищении при реконструкции набережной в Воронеже продлили арест

Советский райсуд Воронежа продлил до 28 марта срок содержания под стражей бывшему руководителю управления строительной политики администрации города Евгению Шишкину и экс-директору «Дирекции единого заказчика капитального строительства» Александру Киму. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе УМВД по Воронежской области, которое расследует в их отношении дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) при реконструкции Петровской набережной.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Александр Ким и Евгений Шишкин были задержаны и заключены под стражу в середине лета. Уголовное дело было возбуждено после проверки прокуратуры и УФСБ, в ходе которой выявили хищение более 37 млн руб. бюджетных денег при устройстве малых архитектурных форм в амфитеатре на Адмиралтейской площади в рамках реконструкции набережной. Вину господа Шишкин и Ким не признают.

После задержания фигурантов по ходатайству полиции их заключил под стражу Центральный райсуд Воронежа. Впоследствии мера пресечения неоднократно продлевалась в Ленинском райсуде. Оперативно связаться с адвокатом Евгения Шишкина «Ъ-Черноземье» не удалось, защитник Александра Кима Вячеслав Чуприн отказался от комментариев.

Сергей Толмачев