Нижегородский минград одобрил облик гостиницы на месте книжного и центра крови

Минград Нижегородской области согласовал внешний облик будущей гостиницы «Телеграф» в районе улиц Варварской, Алексеевской и площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде. Площадь здания напротив Нижегородского кремля превысит 12 тыс. кв. м, сообщили в региональном правительстве.

Застройщиком выступает московское ООО «Телеграф», принадлежащее гендиректору АО «Эстейт Инвест» Алексею Васину.

Здание высотой от пяти до семи надземных этажей будет иметь подземный паркинг. По словам главы минграда Дарьи Шунаевой, главная особенность гостиницы — хорошая попытка гармонично и сомасштабно вписать здание в существующий архитектурный ансамбль. В отделке фасадов будут использовать натуральный гранит и мрамор спокойных оттенков.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее на этом месте снесли магазин «Книжный Нижний» после судебных разбирательств, а также аварийное здание центра крови.

Галина Шамберина