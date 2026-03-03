На 5,6% снизилась аренда однокомнатной квартиры в Ижевске в феврале

В феврале 2026 года в Ижевске на 5,6% снизилась стоимость аренды однокомнатной квартиры, составив 23,5 тыс. руб. При этом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, стоимость аренды выросла на 6,3%. Об этом сообщают аналитики сервиса «Циан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В ближайшие пару месяцев на рынке сохранится отрицательная динамика. Ставки могут снизиться еще на 3% относительно нынешнего уровня. К лету рост возобновится вместе с увеличением активности. В большинстве городов в 2025 году расценки достигли максимума, но теперь их рост ограничен доходами населения и восстановлением активности в сегменте купли-продажи, поэтому в 2026-м новые рекорды маловероятны»,— прокомментировала ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.

Своего пика стоимость аренды такого типа квартир достигла в сентябре 2025-го. Тогда она достигла 29,7 тыс. руб. в крупных городах России. В Ижевске, по отношению к сентябрю, в феврале было замечено снижение стоимости аренды в размере 2,9%.

Объем предложения на рынке аренды квартир в среднем по стране вырос на 9% за последний месяц. Максимальный рост наблюдается в Чебоксарах, Ижевске и Оренбурге (на 33-40%). При этом аналитики напоминают, что с сентября 2024 года по февраль 2025-го объем предложения вырос на 100% из-за большого числа непроданных на вторичном рынке квартир.

В этом году на рынке может быть меньше предложений нового жилья, поскольку его доля составляет 47% от всей базы, тогда как в конце 2024-го она была близка к 60%. «Ожидаем, что к апрелю количество лотов стабилизируется, с мая—июня начнет постепенно снижаться»,— добавили в релизе.

Напомним, согласно исследованию сервиса «Авито Недвижимость», Ижевск опередил Москву и Санкт-Петербург по росту цен на «вторичке» в декабре. Стоимость «квадрата» в столице Удмуртии достигла 104 тыс. руб. Прирост составил 18%.

Подробнее о ситуации на рынке недвижимости в Ижевске читайте в материале «Квадраты преодолели пики».

Владислав Галичанин