Ижевск опередил Москву и Санкт-Петербург по росту цен на «вторичке» в декабре

Ижевск занял первое место среди 40 крупных городов России по динамике цены 1 кв. м на вторичном рынке недвижимости в декабре: стоимость «квадрата» в столице Удмуртии выросла за год на 18%, до 104 тыс. руб. Это следует из исследования сервиса «Авито Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По годовому приросту цены 1 кв. м на «вторичке» Ижевск опередил Москву (+15%, до 551 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (+14%, до 256 тыс. руб.). Аналогичная динамика наблюдается и в крупных городах ПФО, например, в Казани (+12%, до 198 тыс. руб.) и Перми (+12%, до 119 тыс. руб.). В среднем по России стоимость «квадрата» в декабре увеличилась на 5%, до 149 тыс. руб.

«Последний квартал, в особенности декабрь, показал рекордные значения: частично здесь сыграла традиционная сезонность рынка, однако и относительный прирост, и абсолютные показатели опережают предыдущий год,— рассказал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости сервиса Сергей Ерёмкин.— Это свидетельствует об активизации отложенного спроса в ответ на снижение ключевой ставки и смягчение условий банков».

Отметим, что сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 16%. В последний раз она снижалась 18 декабря — на 0,5 п. п. За примерно два года ставка спустилась на 5 п. п.

«Кроме того, мы связываем высокие показатели декабря с тем, что клиенты стремились продавать квартиры, чтобы успеть купить новые по старым условиям “Семейной ипотеки”. Часть россиян, которые ранее откладывали решение жилищного вопроса, постепенно возвращаются к рассмотрению покупки собственной квартиры, а инвесторы вкладываются в недвижимость после освобождения средств с депозитов»,— добавил господин Ерёмкин.

По словам управляющего директора, в зависимости от дальнейшей политики ЦБ РФ по ключевой ставке, тренд на восстановление рынка имеет все шансы продолжиться в 2026 году.

Напомним, в 2025 году на вторичном рынке недвижимости Ижевска было проведено 10,7 тыс. сделок. По данным портала «Циан», из них доля «новой вторички» — квартир в новостройках, введенных в эксплуатацию менее пяти лет назад, — составила 19%. Это на 4 п. п. больше, чем в 2024 году. Аналитики указывают, что частично рост этого показателя связан с реализацией застройщиками остатков жилья в недавно построенных домах.