Квадраты преодолели пики

По итогам 2025 года рынок новостроек столицы Удмуртии продемонстрировал устойчивость. В условиях сворачивания массовой льготной ипотеки и высокой ключевой ставки федеральные аналитики прогнозировали спад, однако Ижевск прошел год без обвалов и с уверенным ростом цен. В наступившем 2026м драйверы спроса меняются, говорят участники рынка: условия по семейной ипотеке обновились, застройщики сокращают вывод новых проектов, а покупатели все чаще выбирают рассрочку.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Ижевска по итогам 2025 года достигла 134,5 тыс. руб., увеличившись за год на 17,5%. Такие данные приводит сервис аналитики для девелоперов «Объектив.РФ». При этом Удмуртстат показывает более сдержанные цифры по республике в целом — 120,5 тыс. руб. на первичном рынке в IV квартале. Расхождение объяснимо: статистическое ведомство учитывает всю Удмуртию, тогда как коммерческие сервисы фокусируются непосредственно на Ижевске, где концентрируется наиболее дорогое и современное жилье.

Главный итог 2025 года — рынок удержал объемы. Всего за год в Ижевске заключено 6 357 сделок (по договорам долевого участия и договорам купли-продажи) с общим метражом 302 тыс. кв. м. «В 2024 году на рынке первичной недвижимости Ижевска было реализовано 6 341 лотов. Общее количество совершенных сделок по итогам 2025 года практически не изменилось, показав разницу с предыдущим годом +0,3%»,— отмечается в исследовании.

Спрос

Главный драйвер продаж в 2025 году, как и прежде, семейная и IT-ипотека. По оценкам директора агентства недвижимости «Народный риэлтор» Александра Шадрина, структура сделок в новостройках Ижевска в последние годы почти не меняется: более 70% сделок проходят с использованием ипотеки — и это почти исключительно льготные программы. Еще четверть покупателей выбирают рассрочку, которую застройщики за последний год превратили из экзотического продукта в полноценную альтернативу банковскому кредиту. 5% приобретают жилье за собственные средства. Такие же данные приводит и «Объектив.РФ» — по подсчетам сервиса, 73% сделок в 2025 году заключено с использованием кредитных средств. При этом декабрь стал месяцем ажиотажа. Год для рынка новостроек Ижевска завершился мощнейшим всплеском активности. По данным «Объектив.РФ», при среднемесячном показателе в 529 сделок в декабре было заключено 789 договоров — максимум, существенно превысивший годовую норму.

«В конце 2025 года и январе 2026-го был настоящий бум продаж. Люди боялись не успеть взять семейную ипотеку по старым условиям. А в январе на последнюю ступеньку поезда зашли все, кто хотел оформить вторую семейную ипотеку на семью», — вспоминает Александр Шадрин.

Одна из тенденций — «дробление» форматов. Покупатели все чаще выбирают компактное жилье. «Ижевск превращается в город студий и однокомнатных квартир. Спрос на них вырос на 40% и 26% соответственно. Это вынужденная стратегия: при среднем чеке ипотеки 3 млн руб. и сроке 26 лет люди просто не тянут двухкомнатные квартиры по цене и ежемесячному платежу»,— приводит данные Лиана Коровенко, руководитель компании «Полезные люди» в Ижевске.

Такой тренд фиксирует и девелопер «Талане». Как отмечает Ольга Горма, руководитель отдела маркетинга и рекламы федерального застройщика «Талан» в Ижевске, в сегменте новостроек растет спрос на квартиры компактных форматов, что стимулирует девелоперов учитывать это при формировании квартирографии.

Однако в сегменте бизнес-класса тренд иной. «Это жилье с более высоким уровнем архитектуры, благоустройства, инженерии и сервиса. Поэтому мы видим более устойчивый спрос со стороны покупателей, ориентированных не только на цену, но и на качество среды. Также мы отмечаем рост интереса к более просторным квартирам. В 2025 году доля продаж двух-, трех- и четырехкомнатных квартир в наших проектах составила более половины от общего объема. Покупатели все чаще выбирают функциональные планировки, дополнительные пространства для работы и отдыха, а также развитую инфраструктуру внутри комплекса», — отмечает Михаил Шмыков, коммерческий директор девелопера UDS..

Это подтверждает структурный разрыв рынка: масс-маркет уходит в микрожилье, бизнес-класс — в качество и метраж.

Рассрочка

Если в 2023 году рассрочка была редким инструментом, то в 2025-м она превратилась в полноценную альтернативу банковскому кредиту. Участники рынка фиксируют взрывной рост интереса. «Рассрочка сегодня — главный конкурент банка. Застройщики адаптировались: предлагают рассрочку на 1–2 года с небольшим авансом»,— констатирует Лиана Коровенко.

Александр Шадрин подчеркивает, что в Ижевске сформировались уникальные для региона условия. «У нас в городе есть очень хорошие длинные рассрочки — с платежом 15 или 20 тыс. руб. в месяц. Это реальный способ купить квартиру в новостройке тем, кто сейчас не может или не хочет брать ипотеку под 20%. В некоторых проектах доля рассрочки достигает 30% от продаж. Это много!»

В портфеле «Талан» рассрочка занимает 15–20% сделок. «В Ижевске действительно возросла популярность этого инструмента — не все имеют возможность воспользоваться семейной ипотекой»,— комментирует Ольга Горма.

Парадоксальная ситуация сложилась с траншевой ипотекой — продуктом, при котором кредит выдается частями, поэтапно. «Она уже почти исчезла. Сейчас в Ижевске только один жилой комплекс можно купить траншами. И я не понимаю почему. Траншевая ипотека выгодна всем»,— недоумевает Александр Шадрин.

«Банки дают ее неохотно, и зачастую застройщику приходится субсидировать этот продукт»,— добавляет Лиана Коровенко.

По данным «Объектив.РФ», доля сделок с дисконтом в 2025 году составила 35,2%, средний размер скидки — 5,5% (около 352 тыс. руб.). При этом 33,8% сделок прошли с удорожанием относительно прайсовой цены.

В условиях высокой ключевой ставки застройщики оказались перед выбором: снижать качество ради удешевления продукта или искать новые инструменты продаж. «Мы сознательно не уходили в упрощение архитектурных и планировочных решений, благоустройства и общественных пространств. Рассрочка, специальные программы, трейд-ин, инвестиционные цены на старте — вот наши инструменты»,— подчеркивает Михаил Шмыков.

В «Талане» также фиксируют повышение требований со стороны покупателей к качеству жилой среды. «Растет внимание к благоустройству территории, архитектурным решениям, наличию социальной инфраструктуры. Районы с развитой транспортной доступностью по-прежнему остаются приоритетными»,— комментирует Ольга Горма.

Кто покупатель

Типичный покупатель новостройки сегодня — семья с двумя детьми, которая именно за счет этого статуса получает доступ к субсидированной ставке.

«Однокомнатная квартира или студия — это входной билет на рынок. Доплачивать за метры при нынешней стоимости кредита готовы не все. Инвесторов на ижевском рынке сейчас крайне мало. Те, у кого есть свободный капитал, ушли в регионы и на международный рынок недвижимости»,— констатирует Лиана Коровенко.

Это влияет и на скорость принятия решения о покупке, которая сократилась до минимума. Если раньше клиент ходил по объектам неделями, то сегодня готов выходить на сделку за 2–3 дня. «Страх, что через неделю условия по кредиту или размер скидки изменятся, работает мощнее любого маркетинга»,— говорит эксперт.

Ольга Горма добавляет, что на рынке сохраняется спрос со стороны иногородних покупателей: «Активность поддерживается переездами профильных специалистов в наш город».

Что будет в 2026 году

Рекордный декабрь 2025 года задал высокую планку, но удерживать ее весь год рынку вряд ли удастся. Вступают в силу изменения семейной ипотеки, дорожает финансирование, а застройщики не спешат вводить большие объемы.

По данным минстроя республики, по итогам 2025 года в Удмуртии сдали в эксплуатацию 1,24 млн кв. м жилья, что на 29% больше запланированного. Из этого объема около 600 тыс. — в многоквартирных домах. Сейчас в процессе возведения находятся 118 многоквартирных домов, 48% квартир в них уже проданы. При этом в 2026 году в республике планируется сдать только 850 тыс. кв. м жилья. Пиковые значения ввода жилья, которые Удмуртия проходила в предыдущие годы, по оценкам почти всех экспертов, останутся в прошлом.

«В целом на рынке недвижимости ожидаем снижение темпов ввода новостроек по сравнению с пиковыми годами. Девелоперы будут стремиться избегать формирования избыточного предложения и ориентироваться на реальный спрос»,— поясняет Ольга Горма.

При этом полной остановки строек не произойдет — просто запуски станут более точечными и выверенными. UDS, например, в 2026 году планирует завершить два проекта в Ижевске и вывести на рынок новые объекты в городах присутствия.

По вопросу ценообразования эксперты демонстрируют редкое единодушие: дешеветь новостройки не будут. Вопрос лишь в темпах удорожания. «Мы не ожидаем снижения стоимости новостроек — скорее всего, рост продолжится как минимум на уровне инфляции. В качественных проектах он может быть выше за счет ограниченного предложения»,— уверен Михаил Шмыков.

Александр Шадрин обращает внимание на два фактора, которые будут подталкивать цены вверх даже при охлаждении спроса. Первый — НДС, который теперь распространяется практически на все категории жилья. «Это 5–20%. И плановые повышения цен застройщиками. Главный фактор, который влияет на рынок недвижимости, — это ставка ЦБ и как следствие ставка ипотеки. Но далее со снижением базовой ставки цены все равно пойдут вверх, хотя уже плавно», — прогнозирует господин Шадрин. При этом он допускает рост дисконтов: «Думаю, многие застройщики будут предлагать скидки при полной оплате. В Москве и Санкт-Петербурге скидки доходят до 40%. В Ижевске и регионах максимум 10–15%».

Структура спроса в 2026 году продолжит трансформироваться. Основным драйвером останется семейная ипотека, пусть и на обновленных условиях. Те, кто не сможет в нее попасть, будут уходить либо в рассрочку, либо на вторичный рынок, либо откладывать покупку до лучших времен. Михаил Шмыков обращает внимание на макроэкономический нюанс — при дальнейшем снижении ключевой ставки начнется переток средств с банковских вкладов в недвижимость: «Важным фактором спроса станет перераспределение инвестиционных потоков — от вкладов к недвижимости при дальнейшем снижении ставок. В этих условиях особенно востребованными будут надежные девелоперы и проекты с понятной экономикой и высоким уровнем качества».

Декабрьского рывка в 789 сделок эта новая модель, построенная на доступной массовой ипотеке и постоянном росте спроса, скорее всего, уже не даст, но и обвала, судя по всему, тоже не случится, полагают эксперты.

«В целом 2026 год станет периодом адаптации и формирования новой устойчивой модели рынка, в которой будут особенно востребованы надежные девелоперы, качественные проекты и продуманные условия покупки»,— резюмирует Михаил Шмыков.

Новый рынок будет более сдержанным и гораздо более чувствительным к качеству продукта. В масс-сегменте выживут те, кто сумеет удержать доступность цены и предложить гибкие финансовые схемы. В бизнес-классе — те, кто сделает ставку на дефицит качественного предложения и сформирует устойчивую репутацию.

