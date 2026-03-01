Трамп сообщил о начале новых переговоров США с Ираном

Президент США Дональд Трамп в беседе с NBC News сообщил, что иранские официальные лица в настоящее время «ведут переговоры» с американской стороной. Кто именно из иранского руководство участвует в переговорах и какие темы обсуждаются, господин Трамп не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kenny Holston / Poolв / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kenny Holston / Poolв / Reuters

На вопрос, прекратят ли США наносить удары по Ирану на время этих переговоров, господин Трамп ответил: «Я не знаю». Он пояснил, что рассмотрит этот вопрос, «если они смогут нас удовлетворить», но «пока им этого не удалось».

По его словам, причина начала ударов была «очень простой». «Они не хотели прекращать свои ядерные исследования, — сказал он, имея в виду предыдущие переговоры с американскими официальными лицами. — Они не хотели говорить, что у них не будет ядерного оружия».

В беседе с The Atlantic утром 1 марта Дональд Трамп говорил, что иранские официальные лица лишь «хотят поговорить». Он отмечал, что «согласился поговорить», но «им следовало сделать это раньше», «они слишком долго ждали».

С 28 февраля США и Израиль проводят операцию против Ирана. Ее главные цели — смена власти в Иране, остановка ядерной программы, уничтожение ракетных мощностей и иранского флота. Иран отвечает ударами по Израилю и странам Персидского залива, где расположены американские военные базы.

Подробнее о ходе операции — в материале «Ъ».