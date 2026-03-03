Fox News: Ормузский пролив по-прежнему открыт

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло информацию о возможном закрытии Ормузского пролива для гражданского судоходства, передает Fox News.

«CENTCOM заявляет, что Ормузский пролив не закрыт, несмотря на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иран не патрулирует пролив, и пока нет признаков того, что он минирует его. 80% их нефти идет в Китай. Минирование пролива нанесет ущерб Ирану и его ключевому союзнику»,— написала журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети X.

КСИР заявлял, что Иран будет сжигать все суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив. Тегеран также грозил нанести удары по всем нефтепроводам в регионе, чтобы остановить экспорт нефти с Ближнего Востока.

Ормузский пролив — единственный выход для экспорта нефти из стран Персидского залива.

