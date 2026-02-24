Прокуратура потребовала признать право государства на 272 работы центра Рерихов

Московская прокуратура подала в Измайловский районный суд иск о признании права государственной собственности на 272 произведения искусства из собрания Международного центра Рерихов (МЦР). Речь идет о картинах и рисунках Николая и Святослава Рерихов, а также предметах мемориального фонда. Об этом сообщил «Ведомостям» адвокат АК «Аснис и партнеры» Андрей Дроздов, представляющий интересы организации.

Ранее аналогичное требование рассматривал Останкинский районный суд и удовлетворил его, однако апелляция отменила решение. Теперь надзорное ведомство заявило новый иск. Ответчиком выступает МЦР, третьими лицами привлечены Борис Булочник, его супруга Надежда, Музей Востока и Минкультуры РФ.

Прокуратура настаивает, что договоры дарения, по которым работы переданы центру, недействительны, а семья Булочников не располагала средствами для их приобретения. По версии ведомства, произведения принадлежали Святославу Рериху, завещавшему имущество советскому Фонду Рерихов, после ликвидации которого активы должны были перейти государству. В иске также приводятся судебные акты об отсутствии у МЦР правопреемства.

16 февраля Мосгорсуд отменил решение об изъятии 272 работ в доход государства. Дело связано с бывшим председателем правления «Мастер-Банка» Борисом Булочником, осужденным на 10 лет по обвинению в хищении свыше 4 млрд руб. и легализации средств через покупку 48 картин Святослава Рериха. По версии следствия, часть произведений приобретена на средства вкладчиков.