Суд отменил решение об изъятии почти 300 картин Николая Рериха и его сыновей

Мосгорсуд отменил решение об изъятии в доход государства 272 картин художника Николая Рериха и его сыновей. Об этом сообщил корреспондент РАПСИ из зала суда.

Вместе с тем, уточняет агентство, судья оставил без рассмотрения заявление прокуратуры о признании культурных ценностей бесхозными.

«В отмененном решении суда первой инстанции говорилось, что договоры дарения, по которым "Международный центр Рерихов" получил имущество, якобы ничтожны»,— рассказал представитель центра Иван Сухаревский. Апелляция, по его словам, посчитала незаконным решение суда первой инстанции. Организация же представила в суд документы, прямо подтверждающие право собственности на спорное имущество. Среди них были в том числе документы Минкульта и Музея Востока, добавил господин Сухаревский.

Изъятие картин связано с осужденным на 10 лет бывшим председателем правления «Мастер-Банка» Борисом Булочником. Его обвинили в хищении свыше 4 млрд руб. и отмывании денег через покупку 48 картин Святослава Рериха. По версии следствия, Булочник приобрел часть произведений для «Международного центра Рерихов» на деньги вкладчиков банка. Картины конфисковали в качестве вещественных доказательств, а затем их признали бесхозяйными.

В июне прошлого года полотна передали в собственность государства. «Международный центр Рерихов» (МЦР) обжаловал это решение. По мнению представителя центра, картины принадлежат организации, что подтверждается вступившими в силу договорами дарения. Юристы также уточняли, что в материалах дела нет конкретных выводов о недействительности сделок. При этом прокурор просила учесть, что фактически картины принадлежат Борису Булочнику. Договоры дарения были оформлены в 1990-х годах, а МЦР зарегистрирован только в 2000 году.