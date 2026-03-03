ET: Индия допустила увеличение импорта нефти из России

Правительство Индии рассматривает вариант увеличения закупок нефти в случае дефицита топлива за счет поставок энергоносителей из России. Об этом пишет газета The Economic Times (ET) со ссылкой на источники.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке существуют риски для маршрутов доставки углеводородного сырья в Индию из стран Персидского залива через Ормузский пролив. Из-за этого Россия может вновь стать центральной страной для энергетической безопасности Индии. По словам чиновников, дополнительные цистерны с российской нефтью уже готовы к импорту и могут быть перенаправлены в республику.

6 августа прошлого года американская сторона ввела дополнительные пошлины в размере 25% на товары из Индии из-за закупок российской нефти. 7 февраля президент США Дональд Трамп отменил дополнительные пошлины на товары. Взамен Индия обязалась отказаться от покупки российской нефти. По данным источников ET, в феврале Россия сохранила статус «крупнейшего поставщика» нефти в Индию.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал американские базы, расположенные в Персидском заливе. Иранская сторона перекрыла Ормузский пролив, из-за чего цены на нефть значительно выросли.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Нефть заперли в заливе».