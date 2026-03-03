«Ростелеком» установит весогабаритные рамки в Курской области за 106 млн рублей

Единственным участником и победителем аукциона на установку автоматического пункта весогабаритного контроля в Курской области стало ПАО «Ростелеком». С компанией заключили контракт по начальной цене 106,3 млн руб. Он опубликован на портале госзакупок. Источник финансирования — федеральный и областной бюджеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Ростелекому» до 1 июня предстоит поставить и смонтировать автоматический пункт весогабаритного контроля транспорта на участке трассы «Курск — Борисоглебск» — Касторное — граница Липецкой области. Средний срок службы объекта должен составить не менее пяти лет. Гарантия на работы составит один год.

По данным Rusprofile, между казенным учреждением Курской области «Центр транспортных услуг» и «Ростелекомом» ранее был заключен всего один контракт — в 2014 году. Его стоимость составляет 32 тыс. руб., предметом является оказание услуг связи.

В январе «Ростелеком» получил контракт на техническое обслуживание и содержание девяти пунктов весогабаритного контроля в Воронежской области за 140,6 млн руб.

Алина Морозова