«Ростелеком» установит весогабаритные рамки в Курской области за 106 млн рублей
Единственным участником и победителем аукциона на установку автоматического пункта весогабаритного контроля в Курской области стало ПАО «Ростелеком». С компанией заключили контракт по начальной цене 106,3 млн руб. Он опубликован на портале госзакупок. Источник финансирования — федеральный и областной бюджеты.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Ростелекому» до 1 июня предстоит поставить и смонтировать автоматический пункт весогабаритного контроля транспорта на участке трассы «Курск — Борисоглебск» — Касторное — граница Липецкой области. Средний срок службы объекта должен составить не менее пяти лет. Гарантия на работы составит один год.
По данным Rusprofile, между казенным учреждением Курской области «Центр транспортных услуг» и «Ростелекомом» ранее был заключен всего один контракт — в 2014 году. Его стоимость составляет 32 тыс. руб., предметом является оказание услуг связи.
В январе «Ростелеком» получил контракт на техническое обслуживание и содержание девяти пунктов весогабаритного контроля в Воронежской области за 140,6 млн руб.