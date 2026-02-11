На установку пункта весогабаритного контроля в Курской области выделят 106 млн

Казенное учреждение «Центр транспортных услуг» Курской области объявило электронный аукцион на установку автоматического пункта весогабаритного контроля в регионе. Начальная цена контракта — 106,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — областной и федеральный бюджеты. Согласно документации, победителю до 1 июня предстоит поставить и смонтировать автоматический пункт весогабаритного контроля транспорта на участке трассы «"Курск — Борисоглебск" — Касторное — граница Липецкой области». Средний срок службы объекта должен составить не менее пяти лет. Гарантия — один год.

Заявки на аукцион принимаются до 18 февраля, итоги подведут 19-го.

В январе «Ъ-Черноземье» сообщал, что ПАО «Ростелеком» займется техническим обслуживанием и содержанием девяти воронежских пунктов весогабаритного контроля за 140,6 млн руб.

Кабира Гасанова