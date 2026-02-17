Свердловские власти будут контролировать вывоз снега после гибели двоих детей

В Свердловской области будут контролировать вывоз снега и распространят информационные материалы об опасности схода снега, сообщили в департаменте информационной политики региона. Меры ввели после гибели двух детей под снежной лавиной в Шалинском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Мы не можем допустить, чтобы весенний сезон таяния снега принес новые жертвы, особенно среди детей. Этот год с большим объемом снега требует повышенной осторожности»,— сказала замгубернатора Татьяна Савинова.

Главам муниципалитетов рекомендовали обратить внимание на вывоз снега с территории школ и других пространств. Им необходимо провести оценку состояния кровель, отмостков и дорог у социальных объектов и расчистить их. На информационных досках нужно разместить информацию об опасности схода снега и нахождении на тонком льду.

Директорам детских садов, школ и техникумов поручили провести «Разговоры о важном» с инструктажем о безопасности, информацию разошлют в школьные чаты в «Сферуме» и Max.

Свердловский минобр интегрирует в школьные предметы окружающий мир и география разговор об опасности снега. Институт развития образования Свердловской области создаст подходящие материалы до весенних каникул.

Отдельно госпожа Савинова подчеркнула опасность «бубликов» для катания и заявила об ответственности родителей за их использование. «Они развивают высокую скорость, не имеют тормозов и практически неуправляемы. Выезд на проезжую часть, столкновение с деревьями и опорами, сход снега на несанкционированных склонах — все это приводит к тяжелым травмам и гибели детей каждый год»,— сказала она про «бублики».

Напомним, двое детей погибли под снежной лавиной в селе Сылва в Шалинском районе. Дети катались на «бубликах» без присмотра взрослых, когда произошел сход снега. В СКР возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), проверку проводит прокуратура.

Анна Капустина