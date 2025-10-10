Тамбовский «Ревтруд» не смог продать активы за 565 млн рублей

Очередные торги по реализации части активов тамбовского оборонного завода «Ревтруд» (входит в подконтрольный «Ростеху» воронежский концерн «Созвездие», управляемый ГК «Динамика») объявили несостоявшимися по причине отсутствия заявок, следует из протокола комиссии по продаже. В состав лота входил имущественный комплекс бывшего НИИ «Эфир» (был присоединен к «Ревтруду» в 2018 году) на улице Коммунальная, 25. Стартовая цена составляла 565,1 млн руб., при этом минимальная стоимость могла составить 229,8 млн руб. Это следует из документации торгов в форме публичного предложения.

На продажу были выставлены здание площадью 12,4 тыс. кв. м и земельный участок на 11,6 тыс. кв. м. Попытки реализовать актив предпринимались и ранее. В 2024 году имущественный комплекс пытались реализовать со стартовой ценой 310 млн руб., однако покупателей найдено не было.

Параллельно «Ревтруд» безуспешно пытался реализовать еще один непрофильный актив — базу отдыха в селе Тулиновка в Тамбовском районе. Начальная стоимость лота составляла 73,9 млн руб., цена отсечения — 55,4 млн руб. Торги также были признаны несостоявшимися, однако итоговая документация пока не опубликована.

«Ревтруд» продает непрофильную недвижимость с 2023 года. Изначально активы оценивались в 865 млн руб. По итогам нескольких аукционов удалось реализовать объекты почти на 195 млн. В основном покупателей интересовали небольшие участки и здания. Почти все активы приобрели местные предприниматели.

