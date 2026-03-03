СКР: в 2025 году потерпевшим от преступлений возместили 128 млрд рублей

За 2025 год российские следователи направили в суды 93 027 уголовных дел в отношении 104 тыс. обвиняемых. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства.

Глава СКР рассказал, что следователи «на основе слаженного взаимодействия с МВД России и ФСБ» добились возмещения ущерба потерпевшим на 128 млрд руб. «Наложен арест на имущество подследственных на сумму 196,5 млрд руб.»,— добавил господин Бастрыкин (цитата по ТАСС).

По оценке МВД, ущерб от коррупционных преступлений в РФ в 2025 году достиг 16 млрд руб. В декабре Александр Бастрыкин направил в правительство законопроект, расширяющий возможности конфискации имущества в коррупционных делах.