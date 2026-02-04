МВД: ущерб от коррупционных преступлений в РФ в 2025 году достиг 16 млрд рублей

В 2025 году материальный ущерб по оконченным и приостановленным уголовным делам, связанным с коррупцией, составил 16 млрд руб. В МВД выявили рост числа подобных преступлений, сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Курносенко.

По данным министерства, было выявлено более 20 тыс. подобных преступлений, их прирост по сравнению с предыдущим годом составил 10%. «Наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег, ценностей на сумму свыше 45 млрд руб.»,— рассказал господин Курносенко в интервью ТАСС.

В декабре прошлого года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в правительство законопроект, расширяющий возможности конфискации имущества в коррупционных делах. В 2025 году по инициативе следователей было арестовано имущество на сумму около 24,5 млрд руб., что на 25% больше, чем в 2024-м.