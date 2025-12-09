Бастрыкин предложил расширить практику конфискации в делах о коррупции

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в правительство законопроект, расширяющий возможности конфискации имущества в коррупционных делах. Об этом он сообщил в статье для РБК.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

«Нужно обеспечить возможность наложения ареста на имущество, которое хотя и не было получено в результате коррупционного преступления, но отчуждено третьим лицам с целью его сокрытия и уклонения от возмещения ущерба»,— написал господин Бастрыкин.

Кроме того, планируется расширить перечень преступлений, по которым применяется конфискация, и создать новый порядок выделения уголовного дела — о розыске и возврате преступно нажитых активов, добавил глава СКР.

В 2025 году по инициативе следователей СКР арестовано имущество на сумму около 24,5 млрд руб., что на 25% больше, чем в 2024-м. Фигуранты также добровольно передали ценности на 4,7 млрд руб. после возбуждения дел.

Влад Никифоров