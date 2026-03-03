Катар опроверг сообщение Bloomberg о нехватке ракет-перехватчиков Patriot

Международное информационное бюро Катара опровергло сообщение Bloomberg о нехватке ракет-перехватчиков Patriot. Накануне агентство сообщило, что Катар с помощью своих запасов может отражать налеты беспилотников только четыре дня.

«Вопреки сообщениям Bloomberg, опубликованным в понедельник вечером, запасы перехватчиков Patriot, находящихся на вооружении Вооруженных сил Катара, не исчерпаны и остаются в достаточном количестве... Публикация такой ложной информации без проверки официальными источниками крайне безответственна, особенно в этот быстро меняющийся и крайне чувствительный период в регионе»,— сообщило международное бюро Катара в соцсети X.

Ведомство отметило, что вооруженные силы страны готовы защищать граждан и гостей Катара «столько, сколько потребуется». Власти рассматривают «все варианты, включая юридические», чтобы добиться правки ложной информации.

2 марта Bloomberg сообщил, что ОАЭ и Катар предпринимают шаги для усиления систем ПВО. ОАЭ обратились к союзникам за средствами ПВО средней дальности. Катар запросил помощь для отражения атак беспилотников. Абу-Даби и Доха также пытаются через партнеров убедить президента США Дональда Трампа выбрать вариант деэскалации и ограничить по времени военную операцию в Иране.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану, после чего Исламская Республика ответным огнем атаковала американские военные базы на Ближнем Востоке. Воздушное пространство закрыли десять стран региона. Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия сообщили о намерении ответить на удары со стороны Ирана.

