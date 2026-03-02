Bloomberg узнал о четырехдневном запасе ракет Patriot у Катара

Запасов ракет-перехватчиков Patriot у Катара при текущей интенсивности применения хватит примерно на четыре дня. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные внутреннего анализа.

Источники агентства заявили, что ОАЭ и Катар предпринимают шаги для усиления систем ПВО. ОАЭ обратились к союзникам за средствами ПВО средней дальности. Катар запросил помощь для отражения атак беспилотников, которые рассматриваются как более серьезная угроза, чем баллистические ракеты.

По данным Bloomberg, Абу-Даби и Доха также пытаются через партнеров убедить президента США Дональда Трампа выбрать вариант деэскалации и ограничить по времени военную операцию в Иране. Страны рассчитывают сформировать коалицию для дипломатического урегулирования, чтобы избежать расширения конфликта.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану, после чего Исламская Республики ответным огнем атаковала американские военные базы на Ближнем Востоке. Воздушное пространство закрыли десять стран региона. Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия сообщили о намерении ответить на удары со стороны Ирана.

