Лавров: из-за атаки США в Иране могут усилиться сторонники ядерного оружия

Действия США в Иране могут привести к появлению влиятельных сил, которые будут выступать за приобретение ядерного оружия, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, война началась из-за того, что Иран отказался от «любых схем, которые лишают его неотъемлемого права на обогащение урана в мирных целях», которое есть у всех стран.

«Если такая логика сейчас будет продвигаться, то я вам гарантирую, что в Иране появятся силы, появятся влиятельные движения за то, чтобы сделать именно то, чего хотят избежать американцы — обрести ядерную бомбу. Потому что на тех, у кого есть ядерные бомбы, США не нападают»,— сказал российский министр на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Брунея (цитата по «РИА Новости»).

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. Ее целями названы, в том числе, остановка ядерной программы Ирана, уничтожение его ВПК и флота. При атаке погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф утверждает, что на переговорах до атаки США предлагали Ирану отказаться от обогащения урана на десять лет, но тот отказался.

