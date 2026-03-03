Виновных в убийстве учителя Пати наказали по всей строгости

В Париже завершился апелляционный процесс по делу об убийстве учителя Самюэля Пати. Он закончился подтверждением виновности четверых обвиняемых, однако с уменьшением сроков для троих из них, назначенных им судом первой инстанции. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мемориал Самюэлю Пати

Фото: Eric Gaillard / Reuters Мемориал Самюэлю Пати

Фото: Eric Gaillard / Reuters

16 октября 2020 года учитель Самюэль Пати был зарезан и обезглавлен возле колледжа в Конфлан-Сент-Онорин 18-летним чеченским исламистом, беженцем во Франции Абдуллахом Анзоровым. Это убийство, как решил состоявшийся в 2024 году суд, стало финалом травли в социальных сетях и результатом сознательного разжигания ненависти, начавшихся с ложного доноса.

Перед судом повторно предстали четверо: 54-летний Брахим Шнина — отец ученицы, оклеветавшей учителя, 66-летний исламский активист Абдельхаким Сефриуи, возглавивший травлю в соцсетях, и двое знакомых убийцы Абдуллаха Анзорова — 24-летний Наим Будауд и 25-летний Азим Эпсирханов. В первой инстанции Брахим Шнина и Абдельхаким Сефриуи получили 13 и 15 лет заключения за участие в террористическом сообществе, двое молодых людей — по 16 лет лишения свободы за соучастие.

Пять недель слушаний в апелляционном суде Парижа оказались столь напряженными и конфликтными, что оглашение приговора, первоначально назначенное на 27 февраля, было перенесено на 2 марта. Формально — из-за объема прений, по сути — из-за накала споров, процессуальных инцидентов и очевидной попытки защиты обвинить самого убитого учителя и вывести из-под удара организаторов кампании травли.

С самого начала слушаний защита избрала линию уже знакомую по первому процессу: полное отрицание причинно-следственной связи между скандалом и убийством и попытку поставить под сомнение поведение самого Пати. Опытнейшие, очень известные адвокаты (вопрос о том, кто оплачивал их работу, остается за скобками) стремились посеять сомнение в справедливости первого процесса, якобы проведенного «в угоду общественному мнению», и представить трагедию как следствие «неудачной педагогики», а не сознательного разжигания ненависти.

Адвокаты вновь подняли вопрос о якобы «дискриминации мусульманских учеников» на его уроках. Председатель суда была вынуждена зачитывать показания, в которых ученики говорили о внимательности и корректности преподавателя.

Абдельхаким Сефриуи заявил, что карикатуры на пророка (их Самюэль Пати демонстрировал в рамках дискуссии о свободе слова) «не принимаются ни одним мусульманином» и что его кампания в социальных сетях была оправданна. Однако он уверял, что не призывал к расправе над учителем. Суд напомнил о его публичных выступлениях, где звучали призывы к «наказанию» в адрес насмехающихся над пророком, но обвиняемый упорно отказывался от своей ответственности за насилие, защищая при этом свое святое право быть оскорбленным и будить гнев мусульманской общины.

Брахим Шнина, в отличие от Абдельхакима Сефриуи, выражал «сожаление и стыд» из-за спровоцированной им онлайн-кампании, но продолжал настаивать, что был лишь «разгневанным отцом», которого ввела в заблуждение собственная дочь. Между тем именно его видео с прямым указанием имени учителя и школы запустило лавину оскорблений и угроз, которую первая инстанция назвала «настоящей цифровой фетвой».

Защита вообще вела себя необычайно активно, стараясь сделать процесс знаковым. По ее ходатайству произошли изменения в составе заседателей, поскольку адвокаты сочли вопросы некоторых из них к свидетелям проявлением предвзятости. Параллельно они фиксировали каждую неточность и противоречие, готовя почву для кассации. Медиатизация процесса стала главным инструментом их стратегии. Заявления адвокатов звучали не только в зале суда, но и в прессе. Речь шла о «политическом деле», о «слишком широкой трактовке» террористического сообщества, об уступке «враждебному к мусульманам» общественному мнению. Суровость первого приговора объясняли шоком от жестокости преступления. Тем самым внимание вновь смещалось: вместо обсуждения роли организаторов травли шел разговор об «эмоциях общества, у которых суд не должен идти на поводу».

По мнению же прокуроров, напротив, именно настойчивость онлайн-кампании, публичное обозначение цели, религиозная квалификация действий учителя создали условия для преступления. Прокуратура подчеркнула, что обвиняемые знали о террористической угрозе и не могли игнорировать риск насилия. Отсюда и требование более строгих санкций — как ответа не только на прошлое преступление, но и как сигнала о недопустимости подобных механизмов в будущем. Поэтому в конце заседаний прокуроры запросили для главных обвиняемых еще более строгие наказания — до 20 лет лишения свободы.

На кону стояли не только судьбы четырех подсудимых, но и принципиальный вопрос о границах ответственности за слово, за публичное клеймо, за виртуальную кампанию, способную материализоваться в реальное насилие.

Апелляция превратилась в спор о том, где заканчивается «мнение» и начинается соучастие.

В итоге вина четырех обвиняемых, вновь представших перед судом за различную степень участия в убийстве Самюэля Пати, была 2 марта подтверждена. Суд, однако, назначил менее строгие наказания для троих из них — от шести до десяти лет лишения свободы. Азим Эпсирханов и Наим Будауд, приговоренные в первой инстанции к 16 годам лишения свободы за «соучастие», на этот раз получили шесть и семь лет тюремного заключения за «участие в преступном сообществе». Десять лет лишения свободы за участие в террористическом преступном сообществе были назначены Брахиму Шнине. И лишь проповедник Абдельхаким Сефриуи остался при своих 15 годах тюрьмы — единственным из четырех подсудимых, представших перед судом с конца января, чей срок наказания не был снижен.

После оглашения приговора его адвокаты заявили, что исламский активист намерен подать кассационную жалобу. «Подтвержденный приговор в пятнадцать лет — это осуждение всей французской мусульманской общины дискриминационным правосудием, направленным на то, чтобы контролировать и заставить замолчать эту часть населения, даже когда ее достоинство задето»,— заявил Франсис Вюльмен, самый маститый из его адвокатов. Ему уже приходилось защищать и нацистского соучастника Мориса Папона, и террориста Карлоса, и исламистского палача Мехди Неммуша. И в этот раз он снова рад оказаться в центре внимания — ради пользы своего клиента и своей, возможно, тоже.