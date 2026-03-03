Большинство ставропольцев совмещают по две работы из-за низких зарплат

Жители Ставропольского края активно совмещают несколько работ, чтобы справиться с нехваткой доходов на основном месте. Экономист Анастасия Кальная, доцент кафедры государственного, муниципального управления и экономики труда Института экономики и управления СКФУ, рассказа об этом в интервью ИА «Победа26».

Эксперт провела опрос среди мультизанятых ставропольцев и выявила ключевые причины такого тренда. Почти 90% респондентов называют главной проблемой недостаточный размер оплаты труда. Официально средняя зарплата в крае за 11 месяцев 2025 года достигла 61 661 руб., что на 11,8% больше, чем годом ранее, но все равно не покрывает растущие расходы. При этом показатели медианной зарплаты в регионе существенно ниже.

Анастасия Кальная отметила, что молодежь особенно охотно работает над несколькими проектами одновременно или удаленно — этот подход популярен в бухгалтерии, образовании, медицине и сфере услуг. Большинство опрошенных (более половины) совмещают занятость уже свыше пяти лет, хотя некоторые начали недавно, подстраховываясь от потери основной работы или пробуя себя в новой сфере. Треть респондентов прямо заявили: они бросят подработки, если основной работодатель повысит зарплату втрое.

Эксперт подчеркивает плюсы такого подхода — свободу от зависимости от одного работодателя и рост доходов, — но предупреждает о рисках выгорания в нестабильной экономике.

Губернатор Владимир Владимиров ранее анонсировал индексацию зарплат бюджетников на 20% в 2026 году (по 10% с января и июля), что может ослабить давление. Вакансии на сервисе SuperJob.ru в Ставрополе предлагают 152 места на совместительство и 400 удаленных, что усиливает тенденцию. Исследование Анастасии Кальной иллюстрирует системную проблему: несмотря на рост официальных средних доходов, жители региона вынуждены искать дополнительные источники заработка.

Станислав Маслаков