Для экс-главы новосибирской вневедомственной охраны запросили 9 лет колонии

В Новосибирске проходят судебные прения по делу бывшего начальника регионального управления вневедомственной охраны Росгвардии Ровшана Курбанова, который обвиняется в коррупции. За вымогательство взятки в крупном размере прокурор запросил для подсудимого 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 8,8 млн руб., сообщила пресс-служба Железнодорожного райсуда. Кроме того, гособвинитель потребовал лишить Ровшана Курбанова звания полковника.

Фото: Управления судебного департамента в Новосибирской области

Росгвардеец и его защитник просили переквалифицировать обвинение со взяточничества (ст. 290 УК РФ) на мошенничество (ст. 159 УК РФ). 24 марта подсудимый выступит с последним словом.

По версии следствия, в апреле 2025 года начальник регионального управления вневедомственной охраны Росгвардии вымогал у руководителя отдела ТЦ «Лемана Про» (ранее Leroy Merlin) стройматериалы на 300 тыс. руб., взамен он обещал беспрепятственно согласовать паспорт безопасности объекта. В качестве взятки в деле фигурируют арматура, краска, террасная доска, вагонка, которые полковник использовал для благоустройства дачи. 27 мая подозреваемого силовика задержали сотрудники УФСБ РФ по Новосибирской области. Сначала он был отстранен от должности, которую занимал с 2017 года, а затем уволен.

В октябре 2025 года Железнодорожный райсуд приступил к рассмотрению дела по существу.

Илья Николаев