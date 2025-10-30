Росгвардейцу вменили стройматериалы

В Новосибирске судят бывшего начальника регионального управления вневедомственной охраны Росгвардии Ровшана Курбанова, который обвиняется во взяточничестве. По версии следствия, полковник вымогал у руководителя отдела ТЦ «Лемана Про» стройматериалы на 300 тыс. руб., взамен он обещал беспрепятственно согласовать паспорт безопасности объекта. В качестве взятки в деле фигурируют арматура, краска, террасная доска, вагонка, которые полковник использовал для благоустройства дачи. Бывший гвардеец заявил о частичном признании вины.

Фото: Управления судебного департамента в Новосибирской области Ровшану Курбанову инкриминируют взятку арматурой, досками и грунтовкой

В Железнодорожном райсуде Новосибирска сегодня состоялось первое заседание по делу экс-начальника регионального управления вневедомственной охраны Росгвардии Ровшана Курбанова.

В оглашенном прокурором обвинительном заключении указывается, что 30 апреля начальник вневедомственной охраны региона через мессенджер WhatsApp связался с руководителем отдела по предотвращению внештатных ситуаций гипермаркета «Лемана Про» (ранее Leroy Merlin). Полковник якобы потребовал у менеджера стройматериалы на сумму почти 300 тыс. руб. Полтора десятка мешков с цементом по 50 кг каждый, композитная арматура, террасная доска, 33 упаковки вагонки, краска, грунтовка и клей понадобились для благоустройства дачи в садовом товариществе «Ельцовка».

Со своей стороны гвардеец обещал беспрепятственно согласовать паспорт безопасности ТЦ, в котором отражено состояние антитеррористической защищенности объекта. В случае отказа предоставить стройматериалы, угрожал аннулировать документ.

В начале мая подчиненный Ровшана Курбанова забрал со склада часть стойматериалов стоимостью 35,6 тыс. руб. и отвез шефу на дачу.

27 мая полковника Росгвардии задержали сотрудники регионального УФСБ, к которым с заявлением о вымогательстве взятки обратился менеджер «Лемана Про». По решению суда Ровшана Курбанова заключили под стражу. Сначала он был отстранен от должности, которую занимал с 2017 года, а затем уволен. В судебном заседании бывший гвардеец заявил, что вину признает частично. Слушания продолжатся 12 ноября.

Ровшан Курбанов обучался в Новосибирском высшем военном командном училище внутренних войск МВД России (сейчас военный институт войск национальной гвардии РФ имени генерала армии Яковлева). После увольнения с воинской службы он работал в ГИБДД, а затем перевелся во вневедомственную охрану. Ее новосибирское управление он возглавил в августе 2017 года. «Служба во вневедомственной охране возлагает на сотрудника большую ответственность — за сохранность охраняемых объектов, за жизнь и здоровье граждан, за личную безопасность и безопасность напарника. Сотрудник должен в совершенстве знать нормативную базу, регламентирующую его служебную деятельность, быть физически сильным, выносливым, хорошо владеть боевыми приемами борьбы и оружием. Быть морально устойчивым. И, конечно же, любить свою работу»,— рассказывал он в интервью ресурсу VN.ru.

