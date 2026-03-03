Один человек погиб и один ранен при атаках БПЛА на Белгородскую область за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали девять муниципалитетов Белгородской области с помощью 199 беспилотников и трех боеприпасов. Один человек погиб, еще один получил ранения. Повреждены или уничтожены 32 автомобиля и 29 жилых помещений. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке.

Мирный житель погиб из-за атаки дрона в селе Головчино Грайворонского округа. Всего по муниципалитету выпустили 35 БПЛА и два боеприпаса. В городе Грайвороне были повреждены четыре квартиры в трех многоэтажных домах, три частных дома, 13 легковых автомобилей, гараж, линия электропередачи и газовая труба. Ночью в населенном пункте из-за сброса взрывного устройства с дрона также пострадало остекление четырех квартир в трех домах. В селе Замостье сгорело транспортное средство, пострадали два частных дома. В селе Мощеное повреждены частный дом и легковой автомобиль.

По Шебекинскому округу выпустили 48 БПЛА. В селе Нежеголь во время выполнения служебных задач пострадал боец подразделения «Орлан». В городской больнице №2 Белгорода ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение руки. После оказания необходимой помощи пациента отпустили на амбулаторное лечение. В результате атак дронов в городе Шебекино повреждено транспортное средство. В поселке Маслова Пристань пострадал грузовой автомобиль, в селе Графовка — легковой. В селе Зимовное поврежден инфраструктурный объект. В селе Нежеголь пострадали инфраструктурный объект и надворная постройка. В селе Новая Таволжанка также поврежден легковой автомобиль.

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, за выходные по Белгородской области выпустили как минимум 43 боеприпаса и 290 беспилотников всех типов. Всего пострадали 15 мирных жителей.

Кабира Гасанова