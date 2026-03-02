За выходные над Черноземьем сбили более 100 БПЛА: ранены 16 человек

За прошедшие выходные ВСУ атаковали четыре региона Черноземья с помощью как минимум 109 беспилотников. По данным Минобороны, основную часть дронов сбили над Белгородской (68) и Курской (35) областями, которые чаще всего в макрорегионе подвергаются атакам с Украины. Еще четыре БПЛА уничтожили над Липецкой областью, два — над Орловской. Согласно сообщениям местных властей, в результате пострадали 16 человек.

Большая часть раненых установлена в Белгородской области, где медпомощь потребовалась 15 мирным жителям. Разрушения получили 26 квартир и частных домов, а также 69 автомобилей. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, по региону выпустили как минимум 43 боеприпаса и 290 беспилотников всех типов.

Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, над Курской областью за выходные сбили 68 БПЛА различного типа. Также зафиксировано 15 сбросов взрывных устройств и 39 артиллерийских обстрелов. В результате ударов по селу Вишнево Беловского района мирный житель получил баротравму. Также за два дня были повреждены три частных дома, шесть автомобилей, фасады и крыши трех строений, хозпостройки.

Глава Орловской области Андрей Клычков рассказал, что в результате атаки БПЛА пострадавших и повреждений нет. В Липецкой области не сообщили о возможных последствиях.

На прошлых выходных ВСУ атаковали Черноземье с помощью как минимум 303 беспилотников. В результате два человека погибли и 23 были ранены.

Алина Морозова