Мирный житель погиб от целенаправленного удара БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области мирный житель погиб в результате целенаправленного удара беспилотника. Он получил смертельные травмы из-за детонации дрона. Это произошло в селе Головчино Грайворонского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мужчина скончался на месте атаки до приезда бригады скорой помощи. О других возможных последствиях не сообщается.

За прошлые сутки в результате ударов ВСУ по Белгородской области пострадали девять человек. Повреждения получили 19 жилых помещений и 37 транспортных средств. По области выпустили как минимум 19 боеприпасов и 193 беспилотника.

Алина Морозова