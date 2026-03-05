Приют спокойствия

Курортный комплекс Madinat Jumeirah является самодостаточной туристической инфраструктурой: здесь можно с комфортом провести неделю-другую, никуда не перемещаясь. Комплекс располагает несколькими отелями, двумя километрами частного пляжа; тут есть сеть каналов, «восточный базар», спа и фитнес, детские клубы, десятки ресторанов.

Курортный комплекс Jumeirah Al Naseem

Курортный комплекс Jumeirah Al Naseem

Madinat Jumeirah ежедневно подтверждает свое название: «madinat» переводится как «город», и в Дубае это один из редких примеров, когда крупный курорт устроен как комфортная урбанистическая среда. На территории комплекса имеется сеть пешеходных маршрутов, обустроены набережные, площади и внутренние каналы. На традиционных лодках-абрах удобно перемещаться между отелями, ресторанами и общественными зонами, из которых особенно привлекательна для туристов Souk Madinat Jumeirah — стилизованная под восточный базар площадь с магазинами и кафе.

В комплексе Madinat Jumeirah четыре отеля, и у каждого свой формат. Al Qasr — это дворцовое великолепие в духе «Тысячи и одной ночи». Dar Al Masyaf — квартал двухэтажных вилл, выполненных в стиле изысканных арабских летних домиков, в их числе Malakiya Villas — максимально обособленные виллы с персональным сервисом. Mina Al Salam — элегантный бутик-отель, недавно открывшийся после реновации,. И наконец, отель Al Naseem, который отличают лаконичная современная архитектура и функциональный комфорт без визуального давления.

Al Naseem переводится как «морской бриз», и это легко считывается и в планировке, и в дизайне отеля. В интерьерах обыгрываются мотивы песчаных дюн и морских волн, исторические традиции кочевников-бедуинов и дубайских ныряльщиков за жемчугом. Натуральное дерево и камень органично сочетаются с марокканскими светильниками и черно-белыми фотографиями местных рыбаков, украшающими спальные зоны. В списке достоинств отеля — обилие естественного света, понятная организация пространства, просторные террасы, ориентированные на побережье, и прекрасные виды на Burj Al Arab. Полюбоваться этим архитектурным творением можно и с другой стороны, прогулявшись по пляжу, расположенному всего в нескольких шагах от Al Naseem.

Курортный комплекс Jumeirah Al Naseem

Курортный комплекс Jumeirah Al Naseem

Отличное укрытие от беспощадного полуденного солнца — тенты у бассейнов. В Madinat Jumeirah несколько бассейнов, и самый спокойный и уединенный — у Al Naseem. Он окружен пышными зелеными садами, спроектированными известным архитектором Биллом Бенсли.

На курорте есть большой оздоровительный центр Talise Spa с термальной зоной, просторными процедурными кабинетами, залами для силовых тренировок и йоги. Гости, которые выбирают самый современный отель комплекса, высоко ценят возможность восстановить не только душевное, но и физическое равновесие.

Важная часть Madinat Jumeirah — гастрономическая. Тут работает больше полусотни заведений — от средиземноморских и ближневосточных ресторанов до буланжери и кофеен. Ресторан Kayto с кухней никкей, которая сочетает в себе японские и перуанские кулинарные традиции, удерживает лидирующие позиции в гастрономических топах Дубая за счет популярной кухни, безупречного сервиса и ультрасовременной интерпретации популярных блюд. Здесь подают отличные суши и роллы, крудо и севиче, черную треску мисо. А также блюда из мяса, приготовленные с использованием азиатских и южноамериканских специй и приправ.

В пляжном клубе Summersalt отеля Jumeirah Al Naseem гости могут проводить весь день — загорать, расположившись на шезлонгах, плавать в бассейне с морской водой или отдыхать в тени зонтиков. Здесь им обеспечены приватность, отсутствие суеты, приятная музыка и безупречное обслуживание. А также авторские коктейли и блюда кухни никкей, приготовленные шеф-поваром ресторана Kayto.

В конце дня, возвращаясь в отель, вы видите павлинов, свободно разгуливающих в садах, и слышите плеск воды рядом с вами. А когда на улице зажгутся фонари, дворецкий предложит вам кофе по-восточному или джин-тоник. Из таких мелочей иногда состоят лучшие воспоминания об отдыхе.

Марина Родионова