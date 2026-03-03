Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Администрация США прекращает преследование работавших против Трампа юристов

Администрация США отказывается от преследования ряда крупных юридических фирм, выступавших в свое время против Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Причину такого решения администрации газета не объясняет.

Фото: Andrew Kelly / Reuters

В марте 2025 года президент Трамп подписал несколько указов, направленных против таких юридических фирм, как Jenner & Block, WilmerHale, Perkins Coie и Susman Godfrey. Их деятельность президент назвал «бесчестной и вредной». Сотрудникам названных фирм был запрещен вход во все федеральные учреждения, у них отозвали допуски к работе с секретными материалами, а федеральным органам было запрещено пользоваться их услугами.

Фирмы, попавшие под «санкции» администрации, работали на предвыборную кампанию Хиллари Клинтон в 2016 году, сотрудничали с Джорджем Соросом, а также с исследователями, подготовившими в свое время так называемое досье Стила, в котором содержалась информация о якобы тесных связях господина Трампа с Россией.

Юридические фирмы подали в суд на администрацию, требуя признать указы господина Трампа незаконными. Федеральный суд юристов поддержал. Администрация опротестовала эти решения суда, однако теперь отозвала свои апелляции, подчеркнув, что делает это добровольно.

Алена Миклашевская

