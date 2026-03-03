Суд приговорил свердловского экс-замминистра ЖКХ Кислицына к 11 годам колонии

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына к 11 годам колонии строгого режима, бывшего депутата заксобрания региона Павла Мякишева — к девяти годам колонии строгого режима, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Андрей Кислицын был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), Павел Мякишев — в посредничестве при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU

Как утверждает обвинение, к Павлу Мякишеву осенью 2021 года обратился Евгений Шнитов, представлявший интересы Barled — барнаульской компании, поставляющей световое оборудование. По данным системы СПАРК, Евгений Шнитов являлся ее владельцем до 2019 года.

По версии обвинения, Евгений Шнитов попросил помощи в организации поставок в Свердловскую область. Обвинение утверждает, что Кислицын по договоренности общался с главами свердловских муниципалитетов и с помощью своего авторитета за счет занимаемой должности убеждал их заключить контракты с Barled. Общая сумма контрактов составила более 50 млн руб. В деле фигурируют поставки оборудования компании в Новоуральск, Верхотурье, Полевской, Верхнее Дуброво.

По версии обвинения, Павел Мякишев, выступая посредником, получал половину суммы взятки. По данным обвинения, за все время деятельности они получили 4 млн руб. взятки.

Отметим, Андрей Кислицын также проходит обвиняемым по другому уголовному делу о взятках.

Артем Путилов