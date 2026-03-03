Прокуратура оспорила приговор подрядчику строительства «Сибирь-Арены»

Новосибирская прокуратура обжаловала приговор бизнесмену Михаилу Воловичу — гендиректору компании «Строймонтаж», являвшейся подрядчиком строительства ледовой «Сибирь-Арены». Представление стороны обвинения поступило в Кировский районный суд 20 февраля, указывается в картотеке суда.

Приговор Михаилу Воловичу Кировский районный суд Новосибирска вынес 17 февраля. Его оправдали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а за коммерческий подкуп (ч. 8 ст. 204 УК РФ) назначили 7,5 года колонии строгого режима и штраф 5 млн руб.

Весной 2023 года правоохранители задержали Михаила Воловича. Основанием послужило уголовное дело, которое было возбуждено по материалам УФСБ России по Новосибирской области. Бизнесмен, по версии следствия, предоставлял в новосибирское управление Федерального казначейства недостоверные сведения о расходах на фонд оплаты труда при выполнении договоров подряда, существенно завышая их. Около 286,9 млн руб. были перечислены работникам, не задействованным на строительстве арены, а занятым на других объектах, которые возводил «Строймонтаж».

Помимо мошенничества, бизнесмену вменили в вину получение от двух фирм «откатов» на общую сумму 6,7 млн руб. (2,3 млн руб. и 4,4 млн руб.). Вознаграждение, указывается в обвинении, полагалось за нерасторжение заключенных с ними договоров аренды строительной и спецтехники при возведении «Сибирь-Арены», подписание актов выполненных работ и оплату по ним. В марте 2024 года суд приступил к рассмотрению дела по существу. В первый день слушаний Михаил Волович заявил, что вину по инкриминируемым преступлениям признает частично.

Илья Николаев