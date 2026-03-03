На Ставрополье 3 марта 26 населенных пунктов останутся без света

«Ставропольэнергосбыт» сообщает об отключении электричества в 26 городах и селах края 3 марта из-за плановых ремонтных работ.

Компания предупредила жителей, чтобы те подготовились к отключениям, которые продлятся в основном с 8:00 до 17:00.

С 8:00 до 17:00 электричество отключат в следующих населённых пунктах:

в Арзгире — на улице Дружбы; в Безивановке — на улице Будённого; в Боргустанской — на улицах Гагарина, Кардаша и Полевая; в Гражданском — на переулке Огородном, улицах Заречной и Пролетарской; в Грушевском — на улицах Гагарина и Пролетарской; в Долиновке — на улице Байрамова; в Змейке — на улицах Ключевая, Верхняя, Берёзовая, Северная и Змейская; в Канглы — на улицах Северная, Речная, Свободы, Юбилейная и в переулке Кольцевом; в посёлке Мирный — на улицах Трудовая, Горная и Солнечная; в Нагутском — на улицах имени Колбасы, Озёрная и Родниковая; в Плаксейке — на улице Вокзальной; в Правокумском — на улицах Комарова, Степная, Лермонтова, Гайдара, Королёва и Некрасова; в Родниках — на улице Новая; в Саблинском — на улицах Красноармейская, Калинина и в переулках Весёлый, Школьный и Кооперативный; в Садовом — на улице Ленина; в Советской — на улицах Революционная и Дмитриева; в Солдато-Александровском — на улицах Пролетарская, Ленина и Октябрьская; в посёлке Султан — на улицах Колхозная и Комсомольская; в Ульяновке — на улицах Заречная, Ленина, Советская и переулке Клубный.

В Георгиевске работы пройдут с 9:00 до 11:00. Свет временно отключат на улицах Гризодубовой, Дзержинского, Дубинина, Кооперативная, Урицкого, Черняховского, Шевченко, Энгельса, а также в переулках Громовой и Расковой.

В Винсадах электричества не будет с 9:00 до 15:00 на улицах Пионерская (дома 23–39 и 2–28), Спортивная (1–7, 10–22), Советская (1–15, 6–12) и Подгорная (103–153, 46–102).

В Невинномысске свет отключат с 8:00 до 12:00 на улицах Гагарина (5, 7А), Чкалова (27–111, 34–138), Пантелеева (1–9, 2–10), Коммунистическая (87–155, 66–140), Рабочая (36–130, 37–169), Полевая (2–56), Покрышкина (3–15, 4–20), а также в переулке Одесском (3–15, 4–20).

В Пятигорске работы запланированы в три этапа: с 8:30 до 12:00 — на улицах Будённого, Клары Цеткин, Горького, Садовая, а также в переулках Ломанный и Будённого; с 13:30 до 16:30 — на улице Сергеева, 8 и проспекте Калинина, 148; с 13:30 до 17:00 — на улицах Матвеева, Украинская, Ставропольская, Лопатина и Восстания.

В Ставрополе электроснабжение будет временно приостановлено: с 8:30 до 16:30 — на улицах Ессентукская, Партизанская, Мира, Ленина и переулке Дальний; с 9:00 до 16:30 — на переулке Новослободском и улице Станичная.

В Эдиссии перерыв в подаче электроэнергии продлится с 9:00 до 17:00 — на улице Миронова.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» подчеркивает, что такие ремонты проводятся регулярно для повышения надежности сетей.

Станислав Маслаков