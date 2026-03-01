S7 отменила полеты из Новосибирска в Дубай 1 и 2 марта

S7 изменила сроки выполнения рейсов из Новосибирска в Дубай. Сообщение об этом размещено в Telegram-канале авиакомпании.

«Рейс S7 5786 Дубай — Новосибирск за 1 марта планируется к выполнению 2 марта в 18:00 по местному времени. Рейсы из Дубая, ранее перенесенные с 28 февраля на 1 марта, отменены… Рейсы 1 и 2 марта в Дубай для пассажиров, вылетающих из Москвы и Новосибирска, отменены»,— говорится в сообщении.

Владельцы авиабилетов S7, которые планировали путешествие из России в ОАЭ с 28 февраля по 15 марта включительно и решили его отложить, могут оформить возврат полной стоимости билетов.

Изменения внесены в связи с закрытием воздушного пространства государств Персидского залива. 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по целям на территории Ирана. В ответ иранские власти атаковали ряд соседних арабских государств, включая ОАЭ.

Валерий Лавский