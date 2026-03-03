В Мариинске открылся консультационный центр для сотрудников закрываемого завода

В Мариинске открылся консультационный центр для поиска новой работы сотрудникам закрываемого завода — по производству алкогольной продукции ООО «Сибирская водочная компания» (входит в группу «Сибирский деловой союз», СДС). Вакансии специалистам предлагают в городе и на ближайших территориях, сообщили «Ъ» в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса.

«В консультационном центре на базе территориального центра занятости населения в Мариинске можно получить информацию по вопросам, связанным с трудоустройством на новое место работы, переподготовкой на востребованные на рынке труда профессии, а также получить содействие в постановке на учет», — рассказали в ведомстве.

По данным министерства, в ООО «Сибирская водочная компания», мощности которого расположены в Мариинске и Новокузнецке, трудоустроено 122 специалиста. На производстве в Мариинске, которое планируется закрыть к концу марта 2026 года, трудятся 62 сотрудника, 46 человек из них получили уведомление о сокращении.

Как писал «Ъ» в феврале этого года, ООО «Сибирская водочная компания» приняла решение завершить производство алкогольной продукции на заводе в Мариинске по причине снижения рентабельности. «Часть оборудования будет перевезена на другую площадку СВК в Новокузнецке (АО "Новокузнецкий ликеро-водочный завод", НЛВЗ.— «Ъ»), где производство востребованных брендов водки продолжится»,— рассказали в компании.

Лолита Белова