Акциз призвал на выход
В Кузбассе закрывается завод по производству алкоголя
ООО «Сибирская водочная компания» (входит в группу «Сибирский деловой союз», СДС) с конца марта прекратит производство алкоголя на площадке в Мариинске (Кемеровская область). Как рассказали в пресс-службе предприятия, решение принято из-за роста акцизных сборов, а также установленной минимальной розничной цены на водку. Производство алкоголя в таких условиях стало нерентабельным, в связи с чем компания отказалась продлевать лицензию, срок которой истекает в конце марта 2026 года, и готовится законсервировать комплекс. Мощности предприятия с 1,8 млн дал в 2017 году сократились до 345 тыс. дал в 2025-м, загрузка линий упала до 19% от пиковых мощностей. При таком коэффициенте использования производство заведомо убыточно вне зависимости от акцизной политики, отмечают аналитики алкогольного рынка.
Решение «Сибирской водочной компании» закрыть производство эксперты считают экономически оправданным
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
ООО «Сибирская водочная компания» (СВК) приняла решение завершить производство алкогольной продукции на заводе в Мариинске в 2026 году. Как рассказали «Ъ» в пресс-службе организации, 30 марта у предприятия истекает срок лицензии на выпуск спиртосодержащей линейки, поэтому еще в 2025 году было принято решение не продлевать разрешение на фоне роста акцизных сборов, а также установленной минимальной розничной цены на водку. «Часть оборудования будет перевезена на другую площадку СВК в Новокузнецке (АО "Новокузнецкий ликеро-водочный завод", НЛВЗ.— «Ъ»), где производство востребованных брендов водки продолжится»,— рассказали в компании.
С 1 января 2026 года минимальная цена (МРЦ) на водку в рознице выросла до 409 руб. за 0,5 л. Это на 60 руб. дороже, чем в 2025 году. Повышение МРЦ на 17% не отражает роста всех издержек производителей, которые включают удорожание импортных укупорочных средств, тары, ингредиентов, затраты на логистику и налоговые сборы, поделился с «Ъ» производитель алкогольной продукции, чьи мощности расположены на территории Сибири. В таких условиях производство крепкого алкоголя становится нерентабельным, говорит участник рынка.
ООО «Сибирская водочная компания» зарегистрировано в Кемерове в 2005 году. Предприятие специализируется на производстве крепких алкогольных напитков, таких как водка и виски. Генеральным директором с 2017 года является Ксения Третьякова. По данным Rusprofile, в 2024 году в компании работало 158 человек. Выручка общества в 2024 году составила 1,26 млрд руб., что незначительно выше уровня 2023 года. Однако компания завершила 2024 год с убытком в 31,9 млн руб.
В настоящее время на водочном заводе в Мариинске работают менее 70 человек, все они в установленные сроки получили уведомления об остановке производства и увольнении, уточнили в СВК. Компания ведет работу по предоставлению работникам вакансий на партнерских предприятиях холдинга СДС, на других производственных площадках Мариинска и соседних территориях.
В 2017 году, согласно информации на сайте правительства региона, на заводе трудились 240 сотрудников. Тогда же производственные мощности предприятия позволяли выпускать свыше 1,8 млн дал водки в год. Об объемах производства площадки на сегодня в компании не говорят. На сайте СВК указано, что ассортимент завода состоит из более 80 наименований продукции — классической и особой водки. В числе торговых марок компании — водка «Русский шик» и «Arctic Ice».
По данным независимого аналитического сервиса о рынке крепких напитков А.list, в 2025 году СВК реализовала 3,45 млн л алкоголя, что на 13,2% меньше по сравнению с 2024-м и на 18,5% меньше, чем в 2023 году. На фоне рынка водки, который снизился на 3,6%, компания падала примерно втрое быстрее категории, отмечает президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский.
«Если в 2017 году завод мог выпускать свыше 1,8 млн дал в год, к 2025-му фактический объем составил 345 тыс. дал — загрузка упала приблизительно до 19% от пиковых мощностей. При таком коэффициенте использования производство заведомо убыточно вне зависимости от акцизной политики.
Мариинская площадка оказалась в ситуации, где структурные издержки превышают возможную выручку при любом разумном сценарии. Решение закрыть производство и перенести активы на более крупную и эффективную площадку — корректный и своевременный шаг»,— считает Андрей Московский. Долю предприятия в общем водочном рынке России аналитик оценивает в 0,47%.
Продать производственную площадку СВК другому производителю алкогольной продукции будет сложно, считают эксперты. В регионе есть свободные мощности, при этом спрос сильно ограничен. «Если учесть, что рынок сейчас не в стадии роста, то, скорее всего, данную площадку целесообразнее сдавать в аренду с дальнейшей перепрофилизацией или вообще продать, например, под складские помещения, что на фоне развития той же онлайн-торговли было бы актуально»,— полагает управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев.
Производство водки в Кемеровской области, согласно данным Кемеровостата, по итогам прошлого года снизилось относительно 2024-го на 6,5% (по России в целом снижение составило 4,2%) и достигло 1,4 млн дал. На территории Кузбасса действует четыре предприятия по выпуску ликеро-водочной продукции: АО «Мариинский ликеро-водочный завод» (Мариинск, группа компаний «Синергия»), ООО «Сибирская водочная компания» (Кемерово, СДС), ООО «Ликеро-водочный завод «Кузбасс» (Новокузнецк), ОАО «Новокузнецкий ликеро-водочный завод» (Новокузнецк).