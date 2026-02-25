Акциз призвал на выход

ООО «Сибирская водочная компания» (входит в группу «Сибирский деловой союз», СДС) с конца марта прекратит производство алкоголя на площадке в Мариинске (Кемеровская область). Как рассказали в пресс-службе предприятия, решение принято из-за роста акцизных сборов, а также установленной минимальной розничной цены на водку. Производство алкоголя в таких условиях стало нерентабельным, в связи с чем компания отказалась продлевать лицензию, срок которой истекает в конце марта 2026 года, и готовится законсервировать комплекс. Мощности предприятия с 1,8 млн дал в 2017 году сократились до 345 тыс. дал в 2025-м, загрузка линий упала до 19% от пиковых мощностей. При таком коэффициенте использования производство заведомо убыточно вне зависимости от акцизной политики, отмечают аналитики алкогольного рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решение «Сибирской водочной компании» закрыть производство эксперты считают экономически оправданным

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Решение «Сибирской водочной компании» закрыть производство эксперты считают экономически оправданным

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ООО «Сибирская водочная компания» (СВК) приняла решение завершить производство алкогольной продукции на заводе в Мариинске в 2026 году. Как рассказали «Ъ» в пресс-службе организации, 30 марта у предприятия истекает срок лицензии на выпуск спиртосодержащей линейки, поэтому еще в 2025 году было принято решение не продлевать разрешение на фоне роста акцизных сборов, а также установленной минимальной розничной цены на водку. «Часть оборудования будет перевезена на другую площадку СВК в Новокузнецке (АО "Новокузнецкий ликеро-водочный завод", НЛВЗ.— «Ъ»), где производство востребованных брендов водки продолжится»,— рассказали в компании.

С 1 января 2026 года минимальная цена (МРЦ) на водку в рознице выросла до 409 руб. за 0,5 л. Это на 60 руб. дороже, чем в 2025 году. Повышение МРЦ на 17% не отражает роста всех издержек производителей, которые включают удорожание импортных укупорочных средств, тары, ингредиентов, затраты на логистику и налоговые сборы, поделился с «Ъ» производитель алкогольной продукции, чьи мощности расположены на территории Сибири. В таких условиях производство крепкого алкоголя становится нерентабельным, говорит участник рынка.

ООО «Сибирская водочная компания» зарегистрировано в Кемерове в 2005 году. Предприятие специализируется на производстве крепких алкогольных напитков, таких как водка и виски. Генеральным директором с 2017 года является Ксения Третьякова. По данным Rusprofile, в 2024 году в компании работало 158 человек. Выручка общества в 2024 году составила 1,26 млрд руб., что незначительно выше уровня 2023 года. Однако компания завершила 2024 год с убытком в 31,9 млн руб.

В настоящее время на водочном заводе в Мариинске работают менее 70 человек, все они в установленные сроки получили уведомления об остановке производства и увольнении, уточнили в СВК. Компания ведет работу по предоставлению работникам вакансий на партнерских предприятиях холдинга СДС, на других производственных площадках Мариинска и соседних территориях.

В 2017 году, согласно информации на сайте правительства региона, на заводе трудились 240 сотрудников. Тогда же производственные мощности предприятия позволяли выпускать свыше 1,8 млн дал водки в год. Об объемах производства площадки на сегодня в компании не говорят. На сайте СВК указано, что ассортимент завода состоит из более 80 наименований продукции — классической и особой водки. В числе торговых марок компании — водка «Русский шик» и «Arctic Ice».

По данным независимого аналитического сервиса о рынке крепких напитков А.list, в 2025 году СВК реализовала 3,45 млн л алкоголя, что на 13,2% меньше по сравнению с 2024-м и на 18,5% меньше, чем в 2023 году. На фоне рынка водки, который снизился на 3,6%, компания падала примерно втрое быстрее категории, отмечает президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский.

«Если в 2017 году завод мог выпускать свыше 1,8 млн дал в год, к 2025-му фактический объем составил 345 тыс. дал — загрузка упала приблизительно до 19% от пиковых мощностей. При таком коэффициенте использования производство заведомо убыточно вне зависимости от акцизной политики.

Мариинская площадка оказалась в ситуации, где структурные издержки превышают возможную выручку при любом разумном сценарии. Решение закрыть производство и перенести активы на более крупную и эффективную площадку — корректный и своевременный шаг»,— считает Андрей Московский. Долю предприятия в общем водочном рынке России аналитик оценивает в 0,47%.

Продать производственную площадку СВК другому производителю алкогольной продукции будет сложно, считают эксперты. В регионе есть свободные мощности, при этом спрос сильно ограничен. «Если учесть, что рынок сейчас не в стадии роста, то, скорее всего, данную площадку целесообразнее сдавать в аренду с дальнейшей перепрофилизацией или вообще продать, например, под складские помещения, что на фоне развития той же онлайн-торговли было бы актуально»,— полагает управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев.

Производство водки в Кемеровской области, согласно данным Кемеровостата, по итогам прошлого года снизилось относительно 2024-го на 6,5% (по России в целом снижение составило 4,2%) и достигло 1,4 млн дал. На территории Кузбасса действует четыре предприятия по выпуску ликеро-водочной продукции: АО «Мариинский ликеро-водочный завод» (Мариинск, группа компаний «Синергия»), ООО «Сибирская водочная компания» (Кемерово, СДС), ООО «Ликеро-водочный завод «Кузбасс» (Новокузнецк), ОАО «Новокузнецкий ликеро-водочный завод» (Новокузнецк).

Лолита Белова

Игорь Лавренков