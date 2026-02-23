Глава МИД Словакии: новые санкции ЕС могут навредить мирному урегулированию

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар считает, что 20-й пакет санкций Евросоюза против России может навредить идущим переговорам.

«Оговорка пока и существует. Посмотрим, что предложит Европейская комиссия, даст ли она какие-либо гарантии того, что это не повлияет на мирные переговоры, или же повлияет»,— сказал господин Бланар после встречи глав МИД ЕС в Брюсселе (цитата по Aktuality.sk).

Сегодня глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи министров стран ЕС сообщил, что страна наложила вето на 20-й пакет санкций Евросоюза против России. Европейская комиссия в настоящее время обсуждает это со Словакией и Венгрией, пытаясь разблокировать принятие 20-го пакета.