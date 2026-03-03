Медиапотребление с января снизилось на 3% на фоне блокировок Роскомнадзора

Темпы медиапотребления в интернете за январь—февраль снизилась на 3%, в среднем до менее пяти часов. Темпы телесмотрения также продолжают сокращаться — за этот же период на 4%, до 3 часов 45 минут. Это следует из данных ГК «Родная речь», с которыми ознакомился “Ъ”.

В компании такое сокращение связывают с ростом блокировок и замедлений платформ Роскомнадзором, а также временными перебоями с интернет-связью в некоторых регионах.

Ранее “Ъ” писал, что в начале февраля Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram. Тогда в мессенджере начались проблемы с загрузкой мультимедиа в РФ: под ограничения попали такие форматы, как «кружочки», голосовые сообщения, истории, фото- и видеоматериалы. Регулятор заявлял, что продолжит ограничивать мессенджер, если он не разместит серверы в стране и не будет «исполнять российское законодательство».

За первое полугодие 2025 года медиапотребление в интернете снизилось на 3%, в сегменте онлайн-видео — на 11%. Тогда участники рекламного рынка связывали это с оттоком пользователей с YouTube, который с 2024 года практически не работает в стране.

Варвара Полонская