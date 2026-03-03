«Хезболла» заявила об ударе по авиабазе на севере Израиля

Ливанское движение «Хезболла» нанесло удар беспилотниками по авиабазе Рамат-Давид на севере Израиля. По данным движения, были атакованы радиолокационные станции и диспетчерские пункты базы. «Хезболла» отметила, что атака совершена «в ответ на израильскую агрессию и бомбардировки городов и поселков, в том числе Бейрута», передает ТАСС.

28 февраля США и Израиль нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала Израиль и американские базы в Персидском заливе. 2 марта армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что «Хезболла» вступила в военный конфликт на стороне Ирана и нанесла ракетный удар по территории Израиля. ЦАХАЛ в ответ начал операцию против «Хезболлы» в Ливане.

