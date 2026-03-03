Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Департамент городского хозяйства и транспорта Красноярска разделят на два

В мэрии Красноярска разделят департамент городского хозяйства и транспорта. Соответствующее решение об изменении структуры мэрии горсовет утвердил на своей сессии 3 марта.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В целях оптимизации будет создан департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, а сам департамент городского хозяйства и транспорта переименуют в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта»,— говорится в сообщении муниципального парламента.

Реорганизацию власти объяснили необходимостью повышения эффективности работы городской исполнительной власти. В настоящее время и. о. вице-мэра — руководителя департамента городского хозяйства и транспорта является Николай Арефьев.

