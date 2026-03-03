Силы ПВО за ночь сбили над Россией 16 БПЛА

В течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 16 беспилотников самолетного типа над тремя российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, восемь БПЛА сбили над Крымом, пять — над Белгородской областью, три — над Астраханской областью.

В Белгородской области в селе Головчино от детонации дрона погиб мужчина. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали. За вчерашнюю ночь, по данным оборонного ведомства, было уничтожено 172 беспилотника над пятью российскими регионами.