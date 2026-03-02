Силы ПВО за ночь сбили над Россией 172 БПЛА

В период с 23:00 мск 1 марта до 7:00 2 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 172 беспилотника самолетного типа над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 67 БПЛА сбили над Черным морем, 66 — над Краснодарским краем, 23 — над Крымом, восемь — над Азовским морем, четыре — над Белгородской областью, три — над Курской, один — над Астраханской.

В Новороссийске обломки БПЛА повредили более десяти жилых домов, в двух из них начался пожар. Ранения получили три человека. В городе развернули два пункта временного размещения. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.