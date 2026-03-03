Житель Белгородской области погиб из-за удара беспилотника

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за целенаправленного удара беспилотника погиб мирный житель.

«В Грайворонском округе в селе Головчино от детонации вражеского беспилотника на месте атаки погиб мужчина. Он скончался до приезда бригады скорой помощи»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.

Вечером 2 марта глава региона сообщал, что под атаку БПЛА и FPV-дронов попали шесть муниципалитетов. Пострадавших нет. В Белгороде поврежден частный дом и два автомобиля, в Белгородском округе — несколько жилых домов, социальных объектов и сельхозпредприятие. В Грайворонском, Шебекинском, Борисовском и Краснояружском повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили, социальный и инфраструктурный объекты.