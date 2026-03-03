Цены на уголь выросли из-за остановки производства сжиженного газа в Катаре

Биржевые цены на энергетический уголь достигли максимума за последние три года. В частности, по итогам торгов 2 марта фьючерсы на поставку угля из Ньюкасла выросли на 8,6%, до $128,70 за тонну. Кроме того, акции австралийских угольных компаний Whitehaven Coal Ltd. и New Hope Corp. подорожали более чем на 5%, сообщает Bloomberg.

Причиной изменений стала остановка производства сжиженного газа в Катаре, где расположен крупнейший в мире завод по выпуску СПГ. Предприятие в Рас-Лаффане обеспечивает около пятой части мирового предложения и за свою 30-летнюю историю никогда полностью не прекращало производство.

Работу завода катарская госкомпания QatarEnergy остановила 2 марта после атаки иранских беспилотников на промышленные объекты в городах Рас-Лаффан и Месаид. После этого цена на газ на биржах Европы впервые с 17 февраля 2025 года превысила $550.

Влад Никифоров