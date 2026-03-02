Цены на газ в Европе превысили $550 после остановки производства СПГ в Катаре

Цена на газ на биржах Европы впервые с 17 февраля 2025 года превысила $550 из-за остановки производства сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре после иранских ударов. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Стоимость апрельских фьючерсов на природный газ на хабе TTF в Нидерландах на пике выросла до €46 за 1 МВт·ч, или около $567 за 1 тыс. куб. м. К 15:38 мск она опустилась до €44,4 за МВт-ч, или $547,5 за 1 тыс. куб. м, увеличившись на 38,8% с закрытия вчерашних торгов.

Цена нефти марки Brent на бирже ICE к 15:42 мск росла почти на 9% — до $79,4 за баррель.

Сегодня катарская госкомпания QatarEnergy остановила производство СПГ и сопутствующих продуктов на объектах в промышленных городах Рас-Лаффан и Месаид. По информации Минобороны Катара, иранские беспилотники ударили по энергетическим объектам страны. Один из БПЛА, уточнили в ведомстве, был нацелен на водяной резервуар электростанции в Месаиде, а другой — на энергетический объект в городе Рас-Лаффан.