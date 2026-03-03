27 военнослужащих ранены в Кувейте в результате ударов Ирана
В результате ударов Ирана по территории Кувейта пострадали 27 военнослужащих национальной армии. Об этом сообщило Министерство обороны государства. Силы ПВО страны перехватили более 150 ракет и 350 беспилотников из Ирана.
«Ранения получили 27 военнослужащих. Состояние всех раненых стабильное, двое в настоящий момент остаются в больницах»,— указано в сообщении (цитата по KUNA).
Кувейтские силы противовоздушной обороны с начала обострения перехватили и уничтожили 178 баллистических ракет и 384 беспилотника, запущенных с иранской территории. Ведомство подчеркнуло, что армия находится в состоянии повышенной готовности, а силы ПВО круглосуточно контролируют воздушное пространство.
Утром 2 марта иранские СМИ сообщали об ударах по посольству США в Кувейте и американской базе в Бахрейне.
